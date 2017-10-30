Десятки осьминогов выползли на сушу и поразили жителей Уэльса

Видео: SeaMôr Dolphin Watching Boat Trips New Quay

В британском городе Нью-Ки, графство Кередигион, Уэльс, на сушу выползли десятки осьминогов. Об этом сообщает The Guardian.

Кудрявых осьминогов (Eledone cirrhosa) видели на городском пляже три ночи подряд. Позднее некоторые из них были найдены на берегу мертвыми.

По словам местного жителя, ползущие по земле головоногие моллюски представляли собой апокалиптическое зрелище. «На пляже их было, вероятно, 20 или 25, — рассказывает он. — Никогда не видел, чтобы они вот так были на суше». Ему удалось вернуть некоторых осьминогов в море.

Куратор британского Национального морского аквариума в Плимуте Джеймс Райт (James Wright) утверждает, что ему известно о еще двух инцидентах подобного рода. По его словам, в течение прошлой недели осьминогов видели в Уэльсе и в графстве Северный Девон.

Райт отметил, что количество особей, которых видели на пляже в Нью-Ки, весьма необычно. «Это показывает, что с ними что-то не так», — сказал он.

Кудрявые осьминоги обитают на северо-востоке Атлантического океана. Головоногие моллюски этого вида встречаются в Средиземном и Северном море, а также в проливе Ла-Манш. Они вырастают до 50 сантиметров в длину.

В сентябре сообщалось, что международная команда исследователей обнаружила у восточного побережья Австралии город осьминогов.