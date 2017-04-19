В Австралии осьминог оседлал дельфина

В Порт-Маккуори (Австралия) фотограф Джоди Лоу (Jodie Lowe) запечатлела момент, когда на спине выпрыгнувшего из воды дельфина оказался осьминог. Об этом пишет Metro.

Лоу сделала снимок, когда находилась на борту лодки, плывущей по реке Хэйстингс. «У нас произошла интересная встреча с афалиной, на спине которой застрял осьминог», — сказала она.

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По словам австралийки, дельфин выпрыгнул из воды, пытаясь избавиться от моллюска и съесть его. Женщина отметила, что подобный кадр можно считать редкостью.

В сентябре 2015 года стало известно, что у тихоокеанского побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс тюлень сумел прокатиться на спине горбатого кита. Животных запечатлел фотограф Робин Малколм. Эксперт Джефф Росс отметил, что подобное случается достаточно редко.