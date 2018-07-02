Ни разу не ошибавшегося осьминога-предсказателя съели

Владелец убил осьминога-оракула, который верно угадал результаты сборной Японии на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Гигантский осьминог по кличке Рабьо (Rabiot) прославился в Японии своими точными предсказаниями. Перед матчами с участием сборной страны моллюска сажали в небольшой круглый бассейн с флажком Японии, флажком противника и знаком «ничья», а затем смотрели, в какую сторону он поползет. Рабьо не ошибся ни разу: он предсказал победу Японии над Колумбией, ничью в матче с Сенегалом и поражение во время встречи с Польшей.

Рыбак Кисуо Абэ, поймавший Рабьо у берегов Хоккайдо, решил не дожидаться окончания чемпионата. После третьего предсказания он разделал моллюска и продал его на рынке вместе с другими морепродуктами. По словам Абэ, он был рад, что его осьминог угадал исход всех трех матчей, и надеется, что появится второй Рабьо, который будет помогать Японии дальше.

Японцам удалось выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу в России. В понедельник, 2 июля, они проведут матч 1/8 финала со сборной Бельгии.

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