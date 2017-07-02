Кот Ахилл назвал своего фаворита в финале Кубка конфедераций

Эрмитажный кот Ахилл, который выбран предсказателем Кубка конфедераций по футболу, сделал прогноз на финальный матч турнира. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Ахилла, сборная Германии одержит победу над командой Чили. Из двух картонных домиков с кормом он выбрал тот, на котором был изображен немецкий флаг.

Команды определят победителя Кубка конфедераций в воскресенье, 2 июля. Встреча состоится в Санкт-Петербурге, начало запланировано на 21:00. В полуфинале сборная Германии разгромила команду Мексики со счетом 4:1, а чилийцы оказались сильнее португальцев в серии пенальти (3:0). Основное и дополнительное время в этой встрече закончилось со счетом 0:0.

Матч за третье место также состоится 2 июля в 15:00. Встреча пройдет в Москве.

Ахилл — наиболее стрессоустойчивый и человекоориентированный кот из обитающих в Эрмитаже, поэтому он был выбран предсказателем на матчи Кубка конфедераций. Он родился в музее полтора года назад. Кот сделал четыре прогноза, три из которых оказались удачными, а один был истолкован неверно.