Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций

Сборная Чили обыграла Португалию в полуфинале Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 28 июня, на «Казань Арене» и завершилась со счетом 3:0 в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0.

Таким образом, сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций. В другом полуфинале сборная Мексики сыграет с командой Германии. Встреча пройдет 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

В среду, 28 июня, сообщалось, что мексиканский болельщик Артуро Гарсия отправился в Россию на Кубок конфедераций по футболу, сказав жене, что выйдет в супермаркет за сигаретами.