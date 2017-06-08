Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попал в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций-2017. Об этом сообщает «Советский спорт».

Главный тренер Фернанду Сантуш определился с окончательным списком игроков, которые выступят на турнире

вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба — «Спортинг»), Жозе Са («Порту»);

защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семедо (оба — «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд, Германия);

полузащитники: Адриен Силва, Виллиам Карвалью (оба — «Спортинг»), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Моутинью («Монако», Франция), Пицци («Бенфика»);

нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернарду Силва («Монако», Франция), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

Действующие чемпионы Европы португальцы сыграют в группе А со сборными России, Новой Зеландии и Мексики. Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.