Месси похвалил Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси похвалил форварда «Реала» Криштиано Роналду, назвав его одним из лучших футболистов мира. Слова Месси приводит ESPN.

«Наше соперничество делает лучше каждого из нас. Каждый год мы пытаемся помочь своим командам добиться максимального результата, а все остальное не имеет большого значения», — заявил Месси.

По его словам, «Роналду — феноменальный игрок с большим количеством сильных сторон». «Весь мир знает, что он один из лучших футболистов планеты», — отметил спортсмен.

Месси и Роналду выиграли девять последних «Золотых мячей» на двоих. В активе аргентинца пять трофеев, португалец стал обладателем четырех. Ожидается, что в декабре Роналду вновь получит приз.

7 июня сообщалось, что французские ПСЖ и «Монако», английский «Манчестер Юнайтед», а также один из китайских клубов готовы заплатить за 32-летнего Роналду 180 миллионов евро. Действующий контракт португальца с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Роналду с «Реалом» стал чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче мадридцы одержали победу над туринским «Ювентусом» со счетом 4:1. Роналду оформил дубль.