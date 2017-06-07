СМИ сообщили о готовности четырех клубов заплатить 180 миллионов евро за Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал в сферу интересов нескольких клубов. Об этом сообщает ABola.

В покупке форварда заинтересован французский «ПСЖ», «Монако», английский «Манчестер Юнайтед», а также один из китайских клубов, какой именно — не сообщается. За трансфер 32-летнего футболиста каждая из команд готова заплатить 180 миллионов евро.

Действующий контракт Роналду с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года. Нападающий выступает за мадридский клуб с 2009-го. За переход игрока «королевский клуб» заплатил «Манчестер Юнайтед» 94 миллиона евро. По данным авторитетного портала transfermarkt.de на данный момент португалец стоит 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Роналду забил 42 мяча и сделал 12 результативных передач в 46 встречах во всех турнирах. Вместе с «Реалом» игрок стал чемпионом Испании и одержал победу в Лиге чемпионов. В финале турнира португалец сделал дубль.