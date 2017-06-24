Сборная России проиграла Мексике и покинула Кубок конфедераций

Сборная России по футболу проиграла команде Мексики в заключительном матче группового этапа и завершила выступление на Кубке конфедераций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 24 июня, в Казани и завершилась поражением россиян со счетом 1:2. На гол Александра Самедова (25-я минута) мексиканцы ответили точными ударами Нестора Араухо (30-я) и Ирвина Лосано (52-я). На 68-й минуте за вторую желтую карточку был удален Юрий Жирков.

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Букмекеры называли мексиканцев фаворитами матча с россиянами. Гости проводили встречу без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.

Сборная России заняла третье место в группе А, набрав 3 очка благодаря победе над новозеландцами в первом туре, и выбыла из дальнейшей борьбы. В полуфинал вышли сборные Португалии и Мексики.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.