Назван стартовый состав сборной России на матч с Мексикой

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил стартовый состав команды на матче со сборной Мексики. Об этом сообщает «Интерфакс». На поле с первых минут выйдут Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Александр Самедов, Денис Глушаков, Александр Ерохин, Александр Головин, Александр Бухаров и Федор Смолов.

Что касается мексиканской команды, то ее будут представлять Гильермо Очоа, Диего Рейес, Хектор Морено, Нестор Араухо, Мигель Лаюн, Хектор Эррера, Андрес Гуардадо, Хонатан дос Сантос, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес и Ирвин Лосано.

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На Кубке конфедераций сборная России выступает в группе А. После двух матчей подопечные Станислава Черчесова занимают третье место, набрав три очка. Мексика на Кубке конфедераций набрала четыре очка и лидирует в группе, как и Португалия. В этом матче россиян устроит только победа, а мексиканцам будет достаточно сыграть вничью.

Начало матча запланировано на 18:00, «Лента.ру» будет вести текстовую трансляцию.

По данным букмекеров, фаворитом в этом матче является сборная Мексики. На победу североамериканской команды можно поставить с коэффициентом 2.46. Вероятность ничьей оценена коэффициентом 3.40. На выигрыш сборной России принимаются ставки с коэффициентом 3.08.