Букмекеры назвали фаворита матча Мексика — Россия

Сборная Мексики является фаворитом матча с командой России в рамках третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Об этом сообщает «Чемпионат.com» в субботу, 24 июня.
На победу североамериканской команды можно поставить с коэффициентом 2.46. Вероятность ничьей оценена коэффициентом 3.40. На выигрыш сборной России принимаются ставки с коэффициентом 3.08.
При этом аналитики утверждают, что матч будет результативным. Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 1,75.
Встреча состоится 24 июня в Казани. Начало запланировано на 18:00, «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Сборную России для выхода из группы устроит только победа, мексиканцам достаточно сыграть вничью.
Перед игрой с россиянами сборная Мексики лишилась основного защитника Карлоса Сальседо. Футболист повредил ключицу в матче второго тура группового этапа турнира со сборной Новой Зеландии и выбыл до конца Кубка конфедераций.
Сборная Мексики делит первое место в группе А с португальцами, оба коллектива набрали четыре очка в двух матчах. Команда России занимает третью строчку с тремя баллами, новозеландцы идут последними, в двух встречах потерпев два поражения.