Сборная Мексики лишилась основного защитника перед решающим матчем с Россией

Защитник немецкого «Айнтрахта» и сборной Мексики по футболу Карлос Сальседо из-за травмы выбыл до конца Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды.

Материалы по теме Не стыдно и обидно Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций

Футболист повредил ключицу в середине первого тайма матча второго тура группового этапа турнира со сборной Новой Зеландии. Игра прошла в среду, 21 июня, в Сочи и завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1. Точные сроки восстановления футболиста будут известны позднее.

В двух стартовых играх Кубка конфедераций Сальседо выходил на поле в стартовом составе. В субботу, 24 июня, мексиканцы встретятся со сборной России. Для выхода в полуфинал хозяевам турнира нужна только победа. Мексику устроит ничья.

После двух туров первое место в группе А делят набравшие по четыре очка португальцы и мексиканцы. На третьей строчке с тремя баллами располагается сборная России. Замыкает квартет команда Новой Зеландии, не набравшая очков.