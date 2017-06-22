Россияне впервые при Черчесове завершили игру без ударов в створ ворот соперника

Сборная России по футболу не нанесла ни одного удара в створ ворот команды Португалии в матче Кубка конфедераций 2017 года. Как сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на исследование компании InStat, это произошло впервые при нынешнем главном тренере российской сборной Станиславе Черчесове, возглавившем команду 11 августа 2016 года.

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Самым бьющим футболистом в игре с Португалией у россиян стал форвард Федор Смолов, нанесший четыре удара. Ни один из них не достиг цели. Всего подопечные Черчесова десять раз попытались потревожить голкипера команды соперника Руя Патрисио. Португальцы шесть раз пробили в створ ворот, которые защищал Игорь Акинфеев.

Встреча сборных России и Португалии в рамках второго тура группового этапа турнира прошла в среду, 21 июня, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного гола на восьмой минуте матча стал Криштиану Роналду.

При Черчесове сборная России провела 11 матчей: девять товарищеских и два официальных.