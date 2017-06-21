Акинфеев провел 100-й матч за сборную России

Матч группового этапа Кубка конфедераций с португальцами стал для голкипера московского ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева 100-м в составе национальной команды. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вратарь стал пятым игроком в истории сборной, добравшимся до отметки в 100 сыгранных встреч. Больше матчей провели Сергей Игнашевич (120), Виктор Онопко (113), Олег Блохин (112) и Василий Березуцкий (101). Акинфеев стал самым молодым футболистом этого списка (31 год и 74 дня).

Акинфеев играет за сборную России с 2004 года. В ее составе он установил ряд рекордов — стал самым молодым вратарем, дебютировавшим в составе национальной команды (18 лет и 20 дней), чемпионом среди голкиперов по количеству проведенных матчей и по количеству «сухих» (без пропущенных мячей) матчей (47), а также по продолжительности «сухой» серии (761 минута).

Акинфеев является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, шестикратным победителем Кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05. Со сборной России голкипер стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.