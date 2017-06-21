Букмекеры оценили шансы сборной России на победу над Португалией

Букмекеры не верят в победу сборной России над Португалией во втором туре группового этапа Кубка конфедераций. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Успех сборной России оценивается коэффициентом 4,50. Выигрыш португальской команды более вероятен. Поставить на него можно с коэффициентом 1,94. На ничью игроки принимают ставки с коэффициентом 3,48.

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Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1,90) и Андре Силва (2,74). Коэффициент на результативную игру в исполнении обеих команд — 1,90.

Матч Россия — Португалия Кубка конфедераций 2017 пройдет на московском стадионе «Спартак». Начало — в 18:00. В первом туре подопечные Станислава Черчесова обыграли команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Португальцы свели вничью встречу с командой Мексики — 2:2.