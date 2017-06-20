Защитник «Реала» Пепе рассказал о благодарности Бышовцу

Защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе выразил благодарность российскому тренеру Анатолию Бышовцу. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Все специалисты, которые меня тренировали, были очень важны для моего развития. Тогда мне было 18-19 лет, и, конечно, я очень хорошо помню Бышовца. Это дорогие мне воспоминания, я очень благодарен ему. Повторюсь, что старался получать максимум знаний от каждого тренера», — сказал Пепе.

В среду, 21 июня, состоится матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Игра пройдет на стадионе «Спартак» и начнется в 18:00 по московскому времени.

В 2003 году Бышовец тренировал португальский «Маритиму», за который тогда выступал Пепе. В 2007 году защитник перешел в «Реал», где играл до лета 2017 года. Новым клубом 34-летнего португальца может стать французский ПСЖ.