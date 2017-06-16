Тульский «Арсенал» предложил Роналду чай и пряники за переход

Тульский «Арсенал» предложил нападающему «Реала» Криштиану Роналду чай и пряники за переход в российскую команду. Соответствующая запись появилась в аккаунте клуба в Twitter.

«Криштиану, мы ждем тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки», — говорится в сообщении.

Ранее 16 июня появилась информация о желании Роналду покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Спортсмен проинформировал президента «королевского клуба» Флорентино Переса, что собирается уйти из команды.

Одним из претендентов на Роналду является его бывший клуб «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за трансфер португальца 200 миллионов евро.

32-летний Роналду является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Суперкубка УЕФА.