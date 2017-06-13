В отношении Роналду завели дело по обвинению в неуплате налогов

Испанская прокуратура завела дело в отношении нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Reuters.

32-летнего футболиста обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Отмечается, что за период с 2011 по 2014 год португалец задолжал 14,7 миллиона евро. Кроме того, в прокуратуре уверены, что Роналду скрывал реальные доходы с помощью специально созданной «бизнес-структуры».

В конце мая появилась информация, что Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро, чтобы в его отношении не заводили дело. Форвард согласился сотрудничать с налоговой службой и выразил готовность полностью погасить задолженность.

Тогда же Верховный суд Испании приговорил аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси к 21 месяцу тюрьмы. Его также обвинили в неуплате налогов. Футболиста обязали выплатить штраф в размере 2,1 миллиона евро, согласно испанскому законодательству реальный срок ему не грозит.