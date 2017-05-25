Спорт
 

СМИ сообщили об угрозе тюремного срока для Криштиану Роналду

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может быть оштрафован на восемь миллионов евро и получить четырехмесячный тюремный срок за неуплату налогов. Об этом сообщает Cadena SER.

Испанское налоговое ведомство уверено в существовании доказательств того, что футболист, играющий за «Реал» с 2009 года, не заплатил около восьми миллионов евро налогов в период с 2011 по 2014 год. При этом мнения налоговых инспекторов на этот счет разделились. Некоторые считают, что против Роналду не следует возбуждать уголовное дело, а расценивать его действия как административное правонарушение.

В среду, 24 мая, Верховный суд Испании оставил в силе приговор к 21 месяцу тюрьмы для футболиста испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси по делу об уклонении от уплаты налогов. Он также обязан заплатить штраф в размере 2,1 миллиона евро.

В соответствии с испанским законодательством, тюремный срок, не превышающий двух лет, может быть заменен условным наказанием, поэтому аргентинец не окажется в местах лишения свободы.

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