Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу в первом матче полуфинала ЛЧ с «Атлетико»

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Атлетико» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных. В начале первого тайма счет ударом головой открыл португальский форвард Криштиану Роналду. На 73-й минуте он же ударом с линии штрафной удвоил преимущество хозяев. Спустя 13 минут португалец замкнул прострел с фланга и оформил хет-трик.

Роналду обошел другого футболиста «Реала» — Альфредо Ди Стефано — по количеству голов в полуфиналах Лиги чемпионов. Теперь на его счету 12 таких мячей, у испанца 11 голов.

Ответная встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Висете Кальдерон» 10 мая. В другом полуфинале встретятся «Монако» и «Ювентус».