Спорт
 

Опубликованы доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало фрагменты документов, подтверждающих факт откупа нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду от обвинений в изнасиловании в США в 2009 году. Об этом сообщается на сайте издания.

Der Spiegel приводит часть переписки Роналду с адвокатом Осорио де Кастро, который вел переговоры о сумме выплаты с изнасилованной девушкой. Изначально представители пострадавшей запросили 660 тысяч евро, однако футболист и его помощник отказались выплачивать такую сумму. В результате стороны сошлись на 260 тысячах евро, также Роналду должен был заплатить посреднику и юристам.

Помимо этого, издание опубликовало документы о денежном переводе, которые подписаны португальцем.

Первую часть расследования Der Spiegel представил 14 апреля. Согласно информации источника, инцидент произошел в Лас-Вегасе 13 июня 2009 года. Португалец с семьей находился в США на отдыхе. В изнасиловании Роналду обвинила 20-летняя американка.

При этом издание отмечало, что 12 января 2010 года адвокат форварда заплатил девушке 375 тысяч долларов в обмен на то, что она не станет предъявлять его клиенту обвинений. Сам спортсмен назвал эту информацию «частью журналистской фантастики».

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