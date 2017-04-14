Spiegel обвинил Роналду в изнасиловании в 2009 году

Немецкий Spiegel обвинил нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании в США в 2009 году. Расследование опубликовано на сайте журнала в пятницу, 14 апреля.

Как сообщает издание, инцидент произошел в Лас-Вегасе 13 июня 2009 года. Португалец с семьей находился в США на отдыхе. В изнасиловании Роналду обвинила 20-летняя американка.

Spiegel утверждает, что 12 января 2010 года адвокат форварда заплатил девушке 375 тысяч долларов в обмен на то, что она не станет предъявлять его клиенту обвинений.

12 апреля Роналду стал первым футболистом, которому покорилась отметка в 100 забитых в еврокубках мячей. Он оформил дубль в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией», «Реал» одержал победу со счетом 2:1.