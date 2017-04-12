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Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1. На гол Артуро Видаля (25-я минута) мадридцы ответили дублем Криштиану Роналду (47-я,77-я).

Это домашнее поражение стало для «Баварии» первым во всех турнирах более чем за год. Последний раз мюнхенцы уступали в родных стенах 2 марта 2016 года, обидчиком выступил «Майнц».

Ответный матч пройдет в Мадриде 18 апреля.

В параллельном матче мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл «Лестер Сити» с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Антуан Гризманн. В перенесенной с 11 на 12 апреля встрече дортмундской «Боруссии» и «Монако» победу одержал французский клуб — 3:2.

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