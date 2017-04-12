Эксперт рассказал о нулевых шансах «Реала» на победу над «Баварией»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что у мадридского «Реала» нет шансов на победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«На мой взгляд, фаворит — "Бавария". Арьен Роббен снова играет в свой лучший футбол и даже, наверное, превосходит Криштиану Роналду. Мюнхенцы не уступает мадридцам по именам, а в коллективной игре превосходит значительно. Команда Карло Анчелотти — это немецкая машина, против которой я не вижу у "Реала" никаких шансов», — заявил Рейнгольд.

В нынешнем сезоне полузащитник «Баварии» Роббен принял участие в 6 матчах Лиги чемпионов, в которых забил 3 мяча и отдал 1 передачу. Форвард «Реала» Роналду выходил на поле 8 раз, отметился 2 голами и 6 передачами.

Встреча «Реала» и «Баварии» пройдет 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени. «Лента.ру» проведет текстовую трансляцию матча.