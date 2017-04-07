Зидан простил обматерившего его игрока «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан решил не наказывать полузащитника Хамеса Родригеса, нецензурно выругавшегося в его адрес после замены в матче испанского чемпионата с «Леганесом». Об этом сообщает Marca.

Родригес был заменен на 72-й минуте встречи. Он стал автором гола и результативной передачи, вместо него на поле появился Мариано. Расстроенный заменой Родригес выругался на Зидана. Матч завершился победой сливочных со счетом 4:2.

Зидан отметил, что понимает негативные эмоции игрока. Тренер провел с 25-летним Родригесом встречу и выразил ему поддержку.

Родригес перешел в «Реал» из «Монако» летом 2014 года. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро (85,2 миллиона долларов). В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата, отметившись 3 голами и 7 передачами.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу национального чемпионата с 71 очком. Идущая на втором месте «Барселона» отстает от мадридцев на 2 очка. У команды Зидана есть игра в запасе.