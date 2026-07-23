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03:13, 23 июля 2026Бывший СССР

Экс-офицер СБУ предрек кровопролитные бои при новом главкоме ВСУ

Прозоров: Драпатый будет проливать кровь украинских военных для медийного эффекта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Драпатый

Михаил Драпатый. Фото: Министерство обороны Украины / Telegram

Бои при новом главкоме Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаиле Драпатом будут более кровопролитными, заявил экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, пишет ТАСС.

По его словам, он будет проливать кровь украинских солдат для достижения медийного результата. «Он абсолютно не щадит людей и будет бросать людей в контратаки для достижения медийного результата», — подчеркнул Прозоров.

Он уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил его на эту должность для получения позитивных новостей из зоны специальной военной операции (СВО).

По мнению военного, в отличие от экс-главкома Александра Сырского, Драпатый не обладает стратегическим мышлением.

Ранее Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый.

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