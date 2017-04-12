Дортмундская «Боруссия» проиграла «Монако» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 12 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась поражением хозяев со счетом 2:3. В составе «Монако» дублем отметился Килиан Мбаппе (19-я минута, 80-я), еще один гол в свои ворота забил защитник «Боруссии» Свен Бендер (36-я). У дортмундцев отличились Усман Дембеле (57-я) и Синдзи Кагава (83-я).

Изначально матч должен был состояться 11 апреля, но из-за взрывов возле автобуса «Боруссии», перевозившего команду на стадион, его решили перенести. Немецкие власти квалифицировали произошедшее как теракт. В результате пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра. Он получил перелом руки и порезы. Ожидается, что он вернется к тренировкам через несколько недель.

Ответная встреча пройдет в Монако 19 апреля.