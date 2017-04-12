Меркель упомянули в одной из оставленных на месте взрывов в Дортмунде записок

В записке, обнаруженной на месте взрывов около автобуса с футболистами дортмундской «Боруссии», упоминается канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает The Telegraph.

В частности, авторы послания обвиняют главу немецкого правительства в том, что «ее "Торнадо" летают над землей халифата». Помимо этого, как передает РИА Новости, они угрожают убить в Германии «12 неверных».

Сама записка начинается словами «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного».

Ранее 12 апреля стало известно, что в послании атака на немецкую футбольную команду «Боруссия» была названа «местью за участие Германии в операциях в Сирии».

При этом, как отмечает The Telegraph, существует вторая записка, указывающая на причастность к произошедшему антифашистов.

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии», перевозившего команду на матч Лиги чемпионов с «Монако», сработали три взрывных устройства. В результате футболист Марк Бартра получил перелом лучевой кости. Помимо этого, пострадал полицейский, получивший акустическую травму. Правоохранительные органы заявили о целенаправленной атаке на игроков команды.

На турецкой базе Инджирлик находятся шесть немецких самолетов-разведчиков «Торнадо», принимающих участие в воздушной операции возглавляемой США международной коалиции в Сирии и Ираке.