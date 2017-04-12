Полиция посчитала взрыв в Дортмунде целенаправленной атакой на «Боруссию»

Взрыв в Дортмунде — это нацеленная атака на клуб «Боруссия». Такое заявление сделал глава полиции города Грегор Ланге, слова которого приводит ТАСС.

«Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против команды», — заявил он, отметив, что правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют.

При этом представитель прокуратуры Сандра Люке рассказала о том, что на месте взрыва была найдена записка.

Взрыв произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» должна была встретиться с «Монако». Как уточнила полиция Дортмунда, сработали три взрывных устройства.

В результате пострадал защитник дортмундского клуба Марк Бартра, получивший порезы. Он был доставлен больницу, его жизни ничто не угрожает.

Встреча была перенесена на среду, 12 апреля.