Пострадавший при взрыве футболист «Боруссии» Бартра получил порезы

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра госпитализирован с порезами руки в результате взрыва возле клубного автобуса, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Marca.

26-летний Бартра порезался осколками стекла, выбитого взрывной волной. В шоковом состоянии его доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в 10 километрах от стадиона Сигнал Идуна Парк, где должен был состояться матч. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что пришедшие на арену зрители находятся в безопасности.

Ранее 11 апреля возле автобуса «Боруссии», перевозившего команду на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», произошел взрыв. Бартра — единственный пострадавший. Полиция проверяет версию о целенаправленном нападении.

Встреча перенесена на 12 апреля. В параллельном матче встречаются «Ювентус» и «Барселона».