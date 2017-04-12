У пострадавшего от взрыва игрока «Боруссии» диагностирован перелом руки

Футболист дортмундской «Боруссии» и сборной Испании Марк Бартра получил перелом лучевой кости в результате взрыва рядом с клубным автобусом перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако». Об этом сообщается в аккаунте клуба в Twitter.

«Диагноз Бартры: перелом лучевой кости и инородные предметы в правом запястье. Проведена операция. Поправляйся, Марк!» — говорится в сообщении.

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Во вторник, 11 апреля, сообщалось, что игрок получил только порезы руки.

Вечером того же дня в Дортмунде возле автобуса «Боруссии», перевозившего команду на матч с «Монако», сработали три взрывных устройства. Помимо Бартры пострадал полицейский, получивший акустическую травму. Правоохранительные органы заявили о целенаправленной атаке на игроков «Боруссии».

Матч был перенесен на среду, 12 апреля. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.