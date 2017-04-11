Гендиректор «Боруссии» рассказал о шоковом состоянии команды после взрыва

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке завил, что команда находится в шоковом состоянии после взрыва перед клубным автобусом. Слова функционера приводит Bild.

«Автобус команды атаковали. Вся команда пребывает в шоке. О таких событиях невозможно не думать. Надеюсь, что команда будет конкурентоспособной в завтрашнем матче, несмотря на эту ситуацию», — заявил Ватцке.

Взрыв произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» должна была встретиться с «Монако». Как уточнила полиция Дортмунда, сработали три взрывных устройства.

В результате пострадал защитник дортмундского клуба Марк Бартра, получивший порезы. Он был доставлен больницу, его жизни ничто не угрожает.

Встреча была перенесена на среду, 12 апреля.