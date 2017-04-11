Перед автобусом с футболистами дортмундской «Боруссии» произошел взрыв

Перед автобусом с футболистами «Боруссии» в Дортмунде произошел взрыв. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел перед отъездом команды из отеля к стадиону «Сигнал Идуна Парк», где в 21:45 по московскому времени должен начаться первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако». В результате пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра, его госпитализировали.

У автобуса выбиты передние стекла. Полиция проверяет версию о целенаправленном нападении.

В Twitter-аккаунте Боруссии сообщается, что матч перенесен на 12 апреля.