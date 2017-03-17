Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На этой стадии турнира мадридский «Атлетико» сыграет с английским «Лестером», итальянский «Ювентус» — с каталонской «Барселоной», мюнхенская «Бавария» — с «Реалом» из Мадрида, дортмундская «Боруссия» — с «Монако».

Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. Финал состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

В Лиге чемпионов сезона-2015/16 победу одержал «Реал», в финале обыгравший «Атлетико» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. Решающий 11-метровый реализовал Криштиану Роналду.