Халк обыграл трех соперников и забил победный мяч в матче азиатской ЛЧ

Форвард китайского «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Халк забил победный мяч в матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов против японской «Уравы». Видео взятия ворот размещено на канале all football highlights в YouTube.

На 52-й минуте встречи нападающий обыграл трех соперников, а затем поразил цель. Халк довел счет до крупного. Затем дважды отличились игроки «Уравы». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу китайского клуба.

В июне 2016 года Халк был куплен «Шанхаем» у санкт-петербургского «Зенита» за 55 миллионов евро.