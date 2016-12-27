Журналисты выбрали лучшего футболиста года в России

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года по итогам опроса, который провел еженедельник «Футбол». Об этом сообщается на сайте издания.

В опросе приняли участие 308 спортивных журналистов и представителей пресс-служб. Респонденты должны были назвать трех лучших игроков календарного года. За каждое первое место начислялось три очка, за второе — два, за третье — одно. По итогам подсчета голосов Смолов набрал 544 очка, на 125 баллов опередив голландского атакующего полузащитника московского «Спартака» Квински Промеса. Третье место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

В 2016 году на счету Смолова 29 голов в 29 матчах за «Краснодар» в российской премьер-лиге и Лиге Европы. 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром РФПЛ по итогам сезоне-2015/16.

Премия еженедельника «Футбол» — старейшая в стране. Впервые журналисты определяли лучшего футболиста года в 1964 году. Тогда им был признан полузащитник московского «Торпедо» Валерий Воронин. По итогам 2015 года лучшим был признан нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский клуб «Шанхай СИПГ».