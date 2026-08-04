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14:26, 4 августа 2026 (обновлено: 14:30, 4 августа 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление после атаки более 700 дронов ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 753 украинских дрона
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили более 700 дронов в сторону России. Такое заявление выпустило российское Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 753 украинских беспилотника. Все они относились к самолетному типу.

Кроме того, российским военнослужащим удалось перехватить 16 управляемых авиабомб.

В ночь на 4 августа средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 320 дронов ВСУ. По данным Минобороны, атаке подверглись 19 субъектов страны, в том числе Ленинградская и Тверская области, а также Крым и Московский регион.

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