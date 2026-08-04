Популярный российский комик раскрыл отношение к Харламову

Комик Дмитрий Журавлев заявил, что вырос на творчестве юмориста Гарика Харламова

Популярный российский комик, ведущий интернет-шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев раскрыл отношение к юмористу Гарику Харламову. О коллеге он высказался в разговоре с Пятым каналом.

Журавлев отметил, что вырос на творчестве Харламова. «Я, как юморист и как большинство людей нашей страны, наблюдаю за Гариком Харламовым и его творчеством с самого детства. Вот как только Гарик Харламов появился в КВН, он как-то врезался в наш культурный код. Мы все знаем его приколы, его отыгрыши, его интонации, его хрипотцу и так далее», — заявил он.

Ранее Журавлев признался в желании спрятаться от плохих новостей. По словам комика, когда он оказывается в месте, где нет связи, у него отдыхает голова.

Перед этим Журавлев пожаловался на рану, которую он получил во время съемок реалити-шоу в Таиланде. Комик уточнил, что проткнул ногу штырем.