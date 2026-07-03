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17:37, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский комик признался в желании спрятаться от новостей

Комик Дмитрий Журавлев признался в желании спрятаться от новостей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Популярный российский комик, ведущий интернет-шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев признался в желании спрятаться от новостей. Его комментарий приводит Super в Telegram.

«Надо спрятаться от думскроллинга (долгое и бесконтрольное чтение плохих новостей — прим. «Ленты.ру»), надо спрятаться от новостей, вот от всего информационного мусора, потому что я прям понимаю, что это сильно на меня влияет», — сказал Журавлев, говоря о своих планах на ближайшее будущее.

По словам комика, когда он оказывается в месте, где нет связи, например, в деревне, у него отдыхает голова.

Ранее Журавлев заявил, что проткнул ногу в Таиланде во время съемок реалити-шоу. Комик пожаловался, что его рана долго не заживала.

Перед этим Журавлев, работавший конвоиром в Федеральной службе исполнения наказаний, опроверг популярный стереотип об этой профессии. Он назвал предрассудком мнение, что сотрудники службы — суровые и жесткие люди.

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