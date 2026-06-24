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18:49, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Известный российский юморист проткнул ногу и получил незаживающую рану

Юморист Журавлев заявил, что проткнул ногу в Таиланде во время съемок реалити-шоу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Известный российский юморист Дмитрий Журавлев рассказал о ране, которую он получил во время съемок реалити-шоу в Таиланде. Его слова передает «Звездач» в Telegram.

«Нога у меня с Таиланда никак не заживет, я где-то проткнул ногу, не знаю, каким-то штырьком», — пожаловался комик. Он добавил, что из-за этого старается лишний раз не прыгать на травмированную ногу.

Ранее юморист Андрей Минин, выступающий под псевдонимом Дюша Метелкин в составе группы USB в проекте Comedy Club, рассказал, что сломал руку на съемках. Он объяснил, что споткнулся и упал на руку в темном помещении.

До этого участница телепроекта Comedy Woman Мария Кравченко также рассказала о травме на съемках реалити-шоу. Она вспомнила, что повредила ногу и не могла ходить.

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