Известный российский юморист проткнул ногу и получил незаживающую рану

Юморист Журавлев заявил, что проткнул ногу в Таиланде во время съемок реалити-шоу

Известный российский юморист Дмитрий Журавлев рассказал о ране, которую он получил во время съемок реалити-шоу в Таиланде. Его слова передает «Звездач» в Telegram.

«Нога у меня с Таиланда никак не заживет, я где-то проткнул ногу, не знаю, каким-то штырьком», — пожаловался комик. Он добавил, что из-за этого старается лишний раз не прыгать на травмированную ногу.

Ранее юморист Андрей Минин, выступающий под псевдонимом Дюша Метелкин в составе группы USB в проекте Comedy Club, рассказал, что сломал руку на съемках. Он объяснил, что споткнулся и упал на руку в темном помещении.

До этого участница телепроекта Comedy Woman Мария Кравченко также рассказала о травме на съемках реалити-шоу. Она вспомнила, что повредила ногу и не могла ходить.