Звезда Сomedy Woman получила травму на съемках реалити-шоу

Звезда Сomedy Woman Кравченко травмировала ногу на съемках шоу «Большой куш»

Российская актриса, звезда юмористического проекта Сomedy Woman Мария Кравченко получила травму на съемках реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» для канала ТНТ. Об этом она рассказала порталу «Леди Mail».

«Были сложные физические испытания, во время которых я повредила ногу и не могла ходить», — отметила артистка.

Она заявила, что, несмотря на травму, продолжила участвовать в проекте и бороться за победу. Кравченко объяснила такое решение азартом от участия в шоу, а также ответственностью за партнера, с которым она проходила задание на передаче.

Ранее звезда Сomedy Woman рассказала о неизлечимом заболевании кожи. По словам Кравченко, у нее розацеа, из-за чего ей приходится следить за питанием.

Перед этим юмористка заявила, что потеряла 60-70 процентов волос после перенесенного коронавируса. Кравченко обратилась к трихологу, специалист прописал ей курс лечения.