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Звезда Comedy Woman рассказала о потере 70 процентов волос

Экс-участница Comedy Woman Мария Кравченко потеряла 70 процентов волос после коронавируса
Мария Кравченко

Мария Кравченко. Фото: @kravacomedy

Бывшая участница Comedy Woman Мария Кравченко призналась, что потеряла 60-70 процентов волос после перенесенной болезни. Об этом она рассказала в интервью еженедельнику «7Дней».

По словам артистки, после перенесенного коронавируса она «выглядела как будто после прохождения курса химиотерапии». Кравченко обратилась к трихологу, специалист прописал ей курс лечения. Звезда шоу отметила, что на восстановление уйдут месяцы. Чтобы не терять проекты, Кравченко подобрала парик, который пришлось заказывать из США.

Однако из-за пандемии COVID-19 заказ придет только через несколько месяцев. В связи с этим она решила сменить имидж и сделала короткую стрижку.

Ранее Кравченко рассказала о своей жизни после закрытия проекта Comedy Woman. По ее словам, ей пришлось начинать все с нуля.

Ксения Назарова
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