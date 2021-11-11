Звезда Comedy Woman рассказала о своей жизни после закрытия проекта

Мария Кравченко заявила, что после закрытия Comedy Woman ей пришлось начинать все с нуля

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Мария Кравченко рассказала о своей жизни после закрытия проекта. Подробности она раскрыла в интервью журналу OK! Magazine.

Актриса заявила, что ей пришлось начинать все с нуля. «Я всю жизнь была верна одному проекту, шоу Comedy Woman было у меня в приоритете, а потом оно закрылось, и я осознала, что меня другую никто не знает», — поделилась она.

По словам Кравченко, после завершения съемок программы она начала доказывать, что «может и хочет больше». Актриса призналась, что это было очень сложно, так как за 15 лет участия в шоу за ней закрепилось определенное амплуа: она была популярна в эстрадном жанре в образе «гопницы».

После закрытия проекта Кравченко решила получить актерское образование и поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. Она вспомнила, что была единственным человеком с телевизионным опытом. «Мне захотелось овладеть базой, классическими инструментами», — объяснила знаменитость.

Ранее другая бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, как узнала о закрытии проекта. Она отметила, что эту новость сообщили продюсеры шоу. По словам актрисы, никто из ее коллег не ожидал этого: все надеялись, что съемки будут всего лишь приостановлены.