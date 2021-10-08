Бывшая участница Comedy Women рассказала о нездоровой атмосфере на проекте

Российская актриса, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ Наталия Медведева призналась, что на съемках телепроекта была нездоровая атмосфера. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью журналистке Елене Ханге, запись их разговора доступна на YouTube.

Медведева, покинувшая Comedy Woman семь лет назад, рассказала, что во время работы над телешоу она часто спорила с начальством. «Я такой человек. Если справедливости нет, я начинаю выступать. Мне неважно, кто сидит — глава канала или продюсер, я обязательно скажу свое слово. Это я сейчас более разумная стала, мудрая, могу промолчать. А тогда я этого не понимала», — высказалась актриса.

По словам Медведевой, атмосфера на съемках была непростая. «Конечно, было такое напряжение с Наташей (руководитель Comedy Woman Наталья Еприкян — прим. «Ленты.ру»). Не то что ее прямо боялись, но напряжение было, потому что в любом случае ее какой-то неодобрительный взгляд как-то сказывался. Короче, было нездоровое состояние», — объяснила экс-участница телепроекта.

Актриса сообщила, что начала терять интерес к Comedy Woman, когда у нее появился свой агент и она начала получать предложения об участии в новых съемках. «Я вообще, в принципе, начала очень сильно раздражать [руководство] какой-то иной деятельностью», — уточнила она. Медведева добавила, что испытала после ухода чувство свободы.

Ранее Медведева назвала причину ухода из КВН, где она выступала в составе команды «Федор Двинятин». Актриса рассказала, что пообещала основательнице Comedy Woman Еприкян покинуть КВН, когда начнутся съемки первых выпусков шоу проекта для ТНТ.