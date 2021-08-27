Звезда Comedy Woman рассказала о пережитом выкидыше

Бывшая звезда Comedy Woman, актриса Екатерина Варнава призналась, что ждала появления на свет ребенка, но потеряла его на третьем месяце беременности. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале шоу телеведущей и видеоблогера Иды Галич.

Героине интервью задали вопрос о материнстве, на что она ответила, что у нее очень развит материнский инстинкт, она всегда обожала детей и хотела стать матерью. Она добавила, что с детьми ей интереснее, чем со взрослыми людьми.

«У меня произошел выкидыш… Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отторжение плода. Произошло все очень сумбурно и быстро. А ведь я уже успела представить себя с животом, мамой… Я люблю, обожаю детей», — заявила Варнава.

Актриса отметила, что после этого случая ее возмущает, когда ей говорят о том, что пришло время рожать и поражается бестактности людей. По ее мнению, если кто-то спрашивает у девушки, почему она не родила до 36 лет, то, скорее всего, у нее на это были какие-то причины.

В настоящее время звезда комедийных шоу состоит в отношениях с режиссером Александром Молочниковым и планирует родить от него детей, но призналась, что пока не получается. Однако Варнава заявила, что она не унывает и очень верит в чудо.