Звезда Comedy Woman рассказала об операциях по уменьшению груди

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о том, что сделала две операции по уменьшению груди. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале телеведущей Ксении Собчак.

По словам Варнавы, в 16 лет у нее была грудь шестого размера, что создавало определенные трудности: «С учетом того, что не было денег в семье, я покупала на Теплом Стане эти лифчики, когда на картонной коробке ты меряешь брючки и заодно лифчик какой-то вонючий трикотажный. И даже туда не помещались мои сиськи». Кроме того, по ее словам, одноклассницы высмеивали ее большую грудь.

Варнава отметила, что сделала две операции по уменьшению груди. Первую — в США, вторую — в России после значительного похудения. Звезда Comedy Woman отметила, что после первой операции у нее остался неаккуратный шов. Впоследствии он стал давить на лимфоузел и опухать, поэтому ей пришлось сделать вторую операцию, которая прошла успешно. Варнава добавила, что она решилась на хирургическое вмешательство по эстетическим причинам, а также из-за того, что с большой грудью ей было физически тяжело.

Ранее сообщалось, что во время беседы Собчак, узнав, что Варнава считает себя не созданной для брака, порекомендовала ей найти «сильного мужчину», который сможет сказать ей «заткнись». Варнава усомнилась в том, что будет трепетать от подобного поведения партнера.

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