Внук убитого нацистами генерала потребовал возбудить дело за шутку Comedy Woman

Внук убитого в концлагере советского генерала Карбышева Дмитрий обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman за шутку о своем деде. Копию его заявления публикует РЕН ТВ.

Шутки Comedy Woman, по словам заявителя, оскорбляют память о Великой Отечественной войне, а ее авторы «отрицают результаты Нюрнбергского трибунала». Действия создателей шоу направлены «на реабилитацию нацизма в сознании российской молодежи», считает внук Карбышева. В подтверждение своей мысли он приводит другие сценки юмористического шоу. В частности, выступление под названием «Первое поражение Гитлера», по сюжету которого гражданская супруга фюрера Ева Браун предлагает мужу «подлечиться» в клинике Тель-Авива, чтобы поднять «половую потенцию» Гитлера. В сценке произносится фраза: «Нам надо сменить обстановку. Пойдем на кухню, и я надену костюм Сталина».

«При этом в зале показаны молодые курсанты военного училища, которые смеются и аплодируют актерам в костюмах с нацистской символикой», — сетует заявитель.

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Он также ссылается на психолого-лингвистическую экспертизу, проведенную членом-корреспондентом Российской академии образования, профессором, руководителем направления Института изучения детства Виктором Слободчиковым и доцентом кафедры общей и прикладной психологии Российского православного университета имени Иоанна Богослова, кандидатом психологических наук по фамилии Храмова. В их исследовании говорится, что проект «является частью психо-исторической войны, ведущейся против России». Эта война направлена на подрыв духовно-нравственного строя личности россиян, говорится в заключении, которое цитируется в заявлении Карбышева.

Помимо этого, он считает, что Comedy Woman умышленно пропагандирует гомосексуализм. На это, по его мнению, указывает то, что среди актеров шоу есть гомосексуал.

Шутка, ставшая поводом для обращения в СК, прозвучала в комедийном шоу в 2013 году. «Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — говорила персонаж Екатерины Варнавы в сценке. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — отвечала Надежда Сысоева. «Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — заключала героиня Наталии Медведевой. Последняя извинилась за эту шутку, отметив, что актрисы шоу произносят текст, который пишут для них авторы.

Внимание к этому выпуску привлек режиссер Никита Михалков. В начале февраля в своей программе «Бесогон» он назвал участниц Comedy Woman «овцами» за шутку о Карбышеве.

Карбышев — советский ученый, генерал-лейтенант инженерных войск. В 1941 году при попытке выйти из окружения был контужен и попал в плен. Он умер в концентрационном лагере. Вместе с сотнями других заключенных генерал был облит водой на морозе и погиб. По воспоминаниям выжившего канадского майора Седдона Де-Сент-Клера, перед смертью Карбышев обратился к испуганным заключенным со словами: «Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!»

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