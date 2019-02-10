Бывшая участница Comedy Woman извинилась за шутку о замученном генерале-герое

Бывшая участница телешоу Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за шутку о российском генерале Дмитрии Карбышеве. Об этом она написала в своем Instagram.

Актриса оправдалась, что номер был написан другими людьми и утвержден продюсерами телеканала. Она же была связана контрактом, который обязывает произносить текст, который им выдают. Кроме того, Медведева призналась, что никогда не слышала о генерале Карбышеве, а потому считала его вымышленным персонажем.

Речь идет о скетче Comedy Woman 2013 года. «Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — говорила персонаж Екатерины Варнавы. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — отвечала героиня Надежды Сысоевой. «Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — заключила Медведева.

4 февраля в эфире авторской программы «Бесогон» режиссер Никита Михалков назвал пошутивших о Карбышеве участниц Comedy Woman «овцами».

В ночь на 18 февраля 1945 года советский ученый, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев вместе с сотнями других заключенных концлагеря Маутхаузен после пыток был облит водой на морозе и погиб, превратившись в ледяной памятник самому себе. В августе 1946 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в Великой Отечественной войне, Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

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