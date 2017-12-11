В Comedy Woman извинились за сценку про ингушку из эскорта

Comedy Club Production, занимающийся производством Comedy Woman, извинился за номер в выпуске от 8 декабря, который «оскорбил национальные чувства» некоторых зрителей. Текст извинения опубликован на сайте компании.

Сценку из выпуска убрали. По сюжету, хозяйка агентства, роль которой исполнила Екатерина Скулкина, отчитывала сотрудницу родом из Ингушетии.

«От лица продюсеров Comedy Club Production, создателей, руководителей и авторов шоу Comedy Woman приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию», — говорится в сообщении. Его авторы подчеркивают, что уважительно относятся к зрителям вне зависимости от их расы, национальности и вероисповедания.

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Продюсеры также обращают внимание, что Скулкина — «актриса, которая лишь исполняет созданную для нее авторской группой роль».

В сценке об эскорте Скулкина ругала ингушку, которая сопровождала делегацию из Сургута. Девушка решила устроить гостям столицы гастрономический тур по хинкальным и шашлычным. «Это была бомба», — сказала девушка. «Бомба? Людей реально чуть не разорвало!» — горячилась Скулкина, игравшая владелицу сервиса.

«Люди просто хотели пройтись по Красной площади, я не знаю там, эскимо лизнуть», — поучала девушку начальница. «Намека на эскимо не было», — отвечала та с сильным кавказским акцентом.

Далее хозяйка заведения схватила ее за руку и вытолкнула вперед, назвала ее ашкенази и поручила девушке новую работу — сопровождать Тимура Родригеса на музыкальной премии. «Фу, латинос», — с неприязнью говорит она. «Тебе русский Майкл Джексон предлагает 900 рублей, а ты нос горбатый воротишь», — возмущается Скулкина.

В финале девушка выходит из себя и ругается на другом языке. «Ты думаешь, я 25 лет в этом бизнесе и не знаю ингушских проклятий, что ли? Сама у меня потом будешь камни жрать по праздникам», — обещает владелица эскорт-агентства в конце.

