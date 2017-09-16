Малахов сместил резидентов Comedy Club и призвал перестать кормить Кавказ

Телеведущий Андрей Малахов принял участие в съемках юмористической передачи Comedy Club. Премьера нового выпуска программы доступна на сайте канала ТНТ.

Выйдя на сцену вместо Павла Воли, Малахов начал вести Comedy Club в стиле ток-шоу «Пусть говорят», которое он вел до перехода на «Россию 1». Он тут же принялся искать нового мужа гимнастке Ляйсан Утяшевой — жене Воли, высмеял псевдоним певицы Натальи Ионовой (Глюкозы) и анонсировал «шокирующие подробности» из жизни Семена Слепакова.

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Гарика Мартиросяна, призвавшего Волю замолчать, Малахов обвинил в «ущемлении прав русских на глазах у русских». «Кто ответит за хамское поведение приезжих? Куда смотрит ФМС?» — возмутился ведущий. В ответ Мартиросян «уволил» Малахова, но тот не сразу ушел со сцены, предложив перестать кормить Кавказ, поить Сибирь и накуривать Калининградскую область.

Минувшим летом Малахов покинул Первый канал, на котором работал с 1992 года. С 2001-го он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Теперь ведущий работает на «России 1», у него свое ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».